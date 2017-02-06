Ä°stanbul'da PKK operasyonu zÄ±rhlÄ± araÃ§larla sokaklar kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenlendi

Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet YerleÅŸkesi'nden hareket eden ekipler, baÅŸta Maltepe olmak üzere bazÄ± ilçelerde 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirdi.Özel Harekat polislerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, belirlenen adreslerin bulunduÄŸu bölgelerde geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±.ZÄ±rhlÄ± araçlarla sokaklarÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapatan ekipler, belirlenen adreslere tek tek baskÄ±n yaptÄ±.Ekiplerce adreslerde arama yapÄ±lÄ±rken, gözaltÄ±lar konusunda bilgi verilmedi.