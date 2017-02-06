Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 07:28

FlaÅŸ Ã‡anakkale'deki deprem 3 ilde daha hissedildi

deprem haberleri

Ã‡anakkale'de sabah saatlerinde meydana gelen 5,3 ÅŸiddetindeki deprem Ä°zmir, Bursa ve Ä°stanbul'da da hissedildi

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde 5,3 büyüklüÄŸündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 9,25 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.Çanakkale baÅŸta olmak üzere Ä°zmir, MuÄŸla, AydÄ±n, Bursa ve Ä°stanbul'da da hissedilen deprem kÄ±sa süreli paniÄŸe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±lar.

ÇANAKKALE VALÄ°SÄ°: CAN VE MAL KAYBI YOK

Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±,  AyvacÄ±k'ta meydana gelen 5,3 büyüklüÄŸündeki depreme iliÅŸkin, “Ä°lk belirlemelere göre can ve mal kaybÄ± yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiÄŸi bölgede tarama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor.” dedi.    

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