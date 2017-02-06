AsansÃ¶r faciasÄ±ndan Ã¶nce uzmanlar 4 kez bir kaza geliyor diye uyarmÄ±ÅŸ

Ä°stanbul Esenyurt'ta meydana gelen asansÃ¶r faciasÄ±yla ilgili bilirkiÅŸi raporuna gÃ¶re iÅŸ gÃ¼venlik uzmanlarÄ± ÅŸirketi 4 kez uyarmÄ±ÅŸ

Ä°stanbul Esenyurt’ta, Fi YapÄ± inÅŸaat ÅŸirketine ait ÅŸantiyede 1 Åžubat 2016’da, Yasin BakÄ±r (19), Åžükrü YaÅŸar (21) ve Osman YardÄ±mcÄ± (17) adlÄ± üç genç iÅŸçinin bulunduÄŸu asansör, tam 20. kattan yere çakÄ±ldÄ±.Korkunç ‘kazada!’ üç iÅŸçi de can verdi, yedi sanÄ±k hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Mahkemenin atadÄ±ÄŸÄ± üç kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyeti, 23 Ocak’ta raporunu tamamladÄ±. Rapora göre, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu müfettiÅŸleri, kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n faaliyetlerini, 16 Ocak 2015 tarihinde durdurdu. Zamanla bazÄ± bloklarda bu faaliyetten men kararÄ± kaldÄ±rÄ±lsa da kazanÄ±n meydana geldiÄŸi A-9 bloktaki yasak sürdü. Yani, kaza meydana geldiÄŸinde, bloktaki faaliyet yasadÄ±ÅŸÄ± devam etmekteydi.

TEK ADIM ATILMADI

Yine bilirkiÅŸi raporuna göre, inÅŸaatÄ±n iÅŸ güvenliÄŸi denetimini yapan Birlik OSGB ÅŸirketi uzmanlarÄ±, mayÄ±s 2015’te bir tutanakla, firmadan, “Asansör, gÄ±rgÄ±r vinç ve kule vinç gibi yük kaldÄ±raçlarÄ±nÄ±n teknik bakÄ±m ve periyodik kontrollerinin” yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

29 AÄŸustos 2015 tarihli ikinci tutanakta, “Asansör boÅŸluklarÄ±na üç katta bir tutucu perde yapÄ±lmasÄ±, düÅŸmeye karÅŸÄ± kapatÄ±lmasÄ±, yeni iÅŸe baÅŸlayanlarÄ±n iÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitimi aldÄ±rÄ±larak iÅŸe baÅŸlatÄ±lmasÄ±” gibi birçok talep ve uyarÄ±da bulunuldu. Benzer uyarÄ±lar, eksikliklerin 18 AÄŸustos 2015’e kadar giderilmesi için iki kez daha tekrarlandÄ±. Åžirket, bu uyarÄ±lara karÅŸÄ± adÄ±m atmayÄ±nca, iÅŸ güvenlik ÅŸirketi Birlik OSGB, “Tespit ve önerilerin dikkate alÄ±nmayÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÅŸ kazalarÄ±na ramak kala durumlarÄ± ve iÅŸ kazasÄ± ihtimalinin arttÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle, Fi YapÄ± ile aralarÄ±ndaki sözlemeyi 16 Eylül 2015’ten itibaren tek taraflÄ± feshetti.

BilirkiÅŸi raporunda, asansör kazasÄ±nda ölenlerden yalnÄ±zca Yasin BakÄ±r’Ä±n iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±, bu üç iÅŸçinin asansör operatörlüÄŸünü ise hiç bilmediÄŸi de yer aldÄ±.