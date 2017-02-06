Hafta sonu yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸ dalgasÄ± geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re hafta sonuna doÄŸru yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸ dalgasÄ± gelecek

Habertürk Gazetesinin derlediÄŸi habere göre, pazartesi günü iç ve batÄ± kesimlerde kÄ±sa süreli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geçiÅŸleri söz konusu. KÄ±yÄ± Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu ile BatÄ± Karadeniz'deki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor. SalÄ± günü yurdun batÄ± kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda, BatÄ± Akdeniz'de kÄ±sa süreli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.

ÇARÅžAMBADAN Ä°TÄ°BAREN SICAKLIK DÜÅžECEK

ÇarÅŸamba günü de Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸ beklentisi yok, parçalÄ± bulutlu bir hava hakim olacak. SÄ±caklÄ±klar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ä°stanbul'da pazartesi günü yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor, parçalÄ± bulutlu hava hakim. SÄ±caklÄ±k 13 derece olacak. SalÄ± ve çarÅŸamba günü ise yaÄŸmur bekleniyor. ÇarÅŸamba gününden itibaren kuzey kesimlerde sÄ±caklÄ±klarÄ±n düÅŸmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli hava tahmin haritasÄ±na göre, perÅŸembe günü kuzey kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak.

Cuma günü ise Trakya'da ve bazÄ± illerde yaÄŸÄ±ÅŸ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi günü yurt genelinde yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkili olmasÄ± tahmin ediliyor. Birçok ilde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yeniden etkili olmasÄ± bekleniyor. Tahminlere göre, Ä°stanbul'da cumartesi günü karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili olacak. Pazar günü ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuzey ve doÄŸu kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da etkili olmasÄ± tahmin ediliyor.