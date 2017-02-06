TÃ¼rkiye'de bir ilk baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±n pilot eÄŸitime baÅŸladÄ±

SelÃ§uk Ãœniversitesi Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Merve GÃ¼rbÃ¼z, TSK'da pilotluk iÃ§in eÄŸitim alan ilk kadÄ±n oldu

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra hükümetin bazÄ± üniversitelerden askeri okullara yatay geçiÅŸ hakkÄ± tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'de bir ilk yaÅŸandÄ±. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar MühendisliÄŸi son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu'nda intibak eÄŸitimi almaya hak kazanan ilk baÅŸörtülü öÄŸrenci oldu. KahramanmaraÅŸ'Ä±n AfÅŸin ilçesinde yaÅŸayan Gürbüz, Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu ÖÄŸretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Bilgisayar MühendisliÄŸi'ni kazandÄ±. Son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisiyken babasÄ± Mehmet Emin Gürbüz'ün desteÄŸiyle Hava Harp Okulu'na geçiÅŸ yaptÄ±. 3,5 ay önce Hava Harp Okulu'na girmek için baÅŸvuru yapan Merve Gürbüz, ilk olarak Hava Harp Okulu'nun sÄ±navlarÄ±na tabi tutuldu. Çok detaylÄ± bir saÄŸlÄ±k incelemesine alÄ±nan 23 yaÅŸÄ±ndaki genç kÄ±z, farklÄ± anabilim dallarÄ±nda 19 heyete girdi, yaklaÅŸÄ±k 10 gün süren saÄŸlÄ±k kontrolünden de geçti.

TÜRKÄ°YE'DE BÄ°R Ä°LK

Kontrollerin ardÄ±ndan MuÄŸla Milas Hava Meydan KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na davet edilen Gürbüz, burada da birtakÄ±m sÄ±navlara ve 14 uçuÅŸ eÄŸitimine tabi tutuldu. 13'ü hoca eÅŸliÄŸinde ve puanlama sistemiyle yapÄ±lan eÄŸitimlerin sonuncusunda ise 'yalnÄ±z uçuÅŸ' adÄ±mÄ±nÄ± da aÅŸtÄ±; eÄŸitimini tamamlamayÄ± baÅŸardÄ±. UçuÅŸ derslerinden yüzünün akÄ±yla çÄ±kan Gürbüz, bu kez Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± mülakata girmeye hak kazandÄ±. MülakatÄ± da geçen Merve, güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise Hava Harp Okulu'ndaki intibak eÄŸitime baÅŸladÄ±.

Merve Gürbüz, eÄŸer intibak eÄŸitimini de sorunsuz atlatÄ±rsa Türkiye'nin ilk baÅŸörtülü savaÅŸ pilotu olarak hizmete baÅŸlayacak. Okulundan Bilgisayar Mühendisi sÄ±fatÄ±yla mezun olma imkanÄ±na sahipken Türk milletinin emrinde çalÄ±ÅŸmak üzere büyük özveri gösteren Gürbüz, intibak eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra 13 Åžubat'taki yemin yörenine katÄ±lacak. Yemin töreninden sonra 1,5 yÄ±l Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda eÄŸitim alacak Gürbüz, bu eÄŸitimleri de baÅŸarÄ±yla geçerse TSK'da subay olarak çeÅŸitli kademelerde hizmet imkanÄ±na kavuÅŸacak.