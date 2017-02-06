FlaÅŸ devrilen yolcu otobÃ¼sÃ¼nde Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Sivas'Ä±n AkÄ±ncÄ±lar ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildi. Kaza sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 40 kiÅŸi de yaralandÄ±

Kaza, bugün saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda D-100 karayolu üzerinde AkÄ±ncÄ±lar Ä°lçesi’ne 7 kilometre uzaklÄ±ktaki YaÄŸlÄ±çayÄ±r Köyü yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.Ä°stanbul’dan Erzincan’a gidine 55 yaÅŸÄ±ndaki Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalÄ± yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çÄ±karak yolun saÄŸ tarafÄ±na yan yatarak devrildi.

Kazada otobüs ÅŸoförü Necdet Kurt öldü, ilk belirlemelere göre 40 kiÅŸi yaralandÄ±.

KazanÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Ä°lk müdahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar, AkÄ±ncÄ±lar ve SuÅŸehri ile çevredeki diÄŸer hastanelere yönlendirildi. Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lÄ±rken, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi.