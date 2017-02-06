Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 6 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Ege kÄ±yÄ±larÄ±, BatÄ± Akdeniz, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Tokat, GümüÅŸhane, Kayseri, Sivas, Erzincan ile sabah ilk saatlerde UÅŸak ve Ankara çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, GümüÅŸhane, Kayseri, Sivas ve Erzincan çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile iç ve doÄŸu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve DoÄŸu Karadeniz'de kar erimelerine karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. RüzgarÄ±n genellikle güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve KÄ±yÄ± Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yaÄŸmurlu 10

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu 14

Ä°zmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu 19

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 16

Antalya: Çok bulutlu, yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yaÄŸmurlu 18

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde yaÄŸmurlu 14

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu -1

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 2