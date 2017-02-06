Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 8 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 8 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilçelere 8 Åžubat ÇarÅŸamba günü planlÄ± bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.Ä°stanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-14.00, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bazÄ± mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gün Beylikdüzü ilçesinin de bazÄ± semtlerine 14.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.