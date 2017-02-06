Ã‡anakkale'deki deprem bÃ¼yÃ¼k hasara neden oldu

Ã‡anakkale'de sabahÄ±n erken saatlerinde meydana gelen 5,3 ÅŸiddetindeki deprem hasara yol aÃ§tÄ±

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesindeki 5,3 ÅŸiddetindeki deprem, BayÄ±rköy'de çok sayÄ±da evin hasar görmesine ve onlarca koyunun telef olmasÄ±na yol açtÄ±.BayÄ±rköy MuhtarÄ± Mehmet Yahya ÇavuÅŸ, 06.51 sÄ±ralarÄ±nda büyük bir gürültü ile uyandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarÄ±nda evde hasar var, bazÄ± evlerde küçükbaÅŸ hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatÄ±sÄ± kaldÄ±" dedi.

Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki BayÄ±rköy ile yakÄ±nlarÄ±ndaki Çamköy'de hasar meydana geldiÄŸi, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.