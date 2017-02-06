Konya'da 40 araÃ§ birbirine girdi Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Konya'da buzlanma ve yoÄŸun sis nedeniyle 40 araÃ§ birbirine girdi. HasarÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu kazada Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± da var.

Kaza, bugün saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda Organize Sanayi Bölgeleri'nin yoÄŸunlukta olduÄŸu Konya- Ankara Karayolu Aksaray Köprülü KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle ilk belirlemelere göre 1'i ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobüsü, 1'i belediye otobüsü ve 5'i iÅŸçi servisi olmak üzere 7 otobüs, yine çoÄŸunluÄŸu iÅŸçi servisi 8 minibüs, 1 TIR, 3 kamyon ve yaklaÅŸÄ±k 20 otomobilin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza meydana geldi. ÇoÄŸunluÄŸu servis aracÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada, çok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. YaralÄ±lar, ambulanslarla kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.