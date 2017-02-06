Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 09:06

Sivas'ta akÄ±l almaz kaza Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var


Sivas'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi, 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 40 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Ä°stanbul'dan Erzincan'a giden 55 yaÅŸÄ±ndaki Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalÄ± yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çÄ±karak yolun saÄŸ tarafÄ±na yan yatarak devrildi. Otobüs ÅŸoförünün öldüÄŸü kazada, 40 kiÅŸi yaralandÄ±. KazanÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Ä°lk müdahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ±lar, AkÄ±ncÄ±lar ve SuÅŸehri ile çevredeki diÄŸer hastanelere yönlendirildi. Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lÄ±rken, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi.

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