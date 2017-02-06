BalÄ±kesir ve AdÄ±yaman'da FETÃ– operasyonu AralarÄ±nda profesÃ¶r ve askerler de var

BalÄ±kesir ve AdÄ±yaman'da dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 32 asker, doÃ§ent ve profesÃ¶rlerin olduÄŸu 23 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±,

AdÄ±yaman merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BalÄ±kesir merkezli 12 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonda aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 32 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

ARALARINDA DOÇENT VE PROFESÖRLERÄ°N OLDUÄžU 23 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA

AdÄ±yaman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan darbe giriÅŸimi ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, daha önce kamudan ihraç edilen ve çalÄ±ÅŸanlara yönelik AdÄ±yaman merkezli ElazÄ±ÄŸ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, ÅžanlÄ±urfa ve Gaziantep'te 23 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±k kararÄ±yla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 8 ilde 23 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen aralarÄ±nda yardÄ±mcÄ± doçent, doçent ve profesörlerin de bulunduÄŸu 23 ÅŸüpheli, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AdÄ±yaman'da gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, hastanede saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, diÄŸer kentlerdeki ÅŸüphelilerin de AdÄ±yaman'a getirilerek sorgulanacaÄŸÄ± belirtildi. Öte yandan BalÄ±kesir merkezli 12 ilde de FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarÄ±nda kurmay subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 24 asker gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.