Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 12:30

TÄ±bbi sekreter Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanede erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan vuruldu


Bursa'da Mudanya yolundaki ek hastane binasÄ±nda hizmet veren tÄ±bbi sekreter, erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan hastalar varken vuruldu.

Bursa'da, Yüksek Ä°htisas Hastanesi'ne baÄŸlÄ± olarak hizmet veren Mudanya yolundaki ek hastane binasÄ±nda, KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum KliniÄŸi'nde sekreter olarak görev yapan ve bekar olduÄŸu öÄŸrenilen Arzu Ö., bu sabah görev yaptÄ±ÄŸÄ± birimde, daha önceden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kendisini tehdit ettiÄŸi öne sürülen erkek arkadaÅŸÄ± Orhan B. tarafÄ±ndan tabancayla karÄ±n boÅŸluÄŸundan vuruldu. Ä°kinci bir kurÅŸun da vücudunu sÄ±yÄ±rarak geçen Arzu Ö., kucakta taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede ameliyata alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rgan Orhan B. ise, hastanedeki güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan yakalanarak polise teslim edildi. Emekli polis memuru olduÄŸu öÄŸrenilen ve eÅŸinden boÅŸanan Orhan B.'nin ilk ifadesinde, "Daha önceden arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Bir konuyla ilgili tartÄ±ÅŸtÄ±k. Ben de bu sabah tabancayla vurdum." dediÄŸi öÄŸrenildi.

 
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