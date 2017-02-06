Ã‡anakkale beÅŸik gibi sallanÄ±yor iÅŸte son depremler

Ã‡anakkale'de sabah erken saatlerde meydana gelen ÅŸiddetli depremin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 5,3 ve 4,4 olan farklÄ± iki deprem daha oldu

AFAD Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde 5,3 büyüklüÄŸündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 7,01 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi. Depremin ardÄ±ndan çok sayÄ±da artçÄ± deprem de kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi. Saat 14.45'te ise bu kez 4.4 büyüklüÄŸünde bir artçÄ± depremin meydana geldiÄŸi duyuruldu.

SABAH DA SALLANMIÅžTI

Çanakkale'nin AyvacÄ±k Ä°lçesi bugün saat 06.51’de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi olan, Richter ölçeÄŸine göre 5.5 büyüklüÄŸündeki deprem ve peÅŸi sÄ±ra yaÅŸanan 58 sarsÄ±ntÄ±, korku ve paniÄŸe yolaçtÄ±. Depremin yÄ±kÄ±cÄ± etki yaptÄ±ÄŸÄ± AyvacÄ±k’Ä±n YukarÄ±köy Köyü’nde bazÄ± evler ve ahÄ±rlar yÄ±kÄ±lÄ±rken, 4 kiÅŸi hafif yaralandÄ±. Evlerin tek katlÄ± olmasÄ± sayesinde ciddi bir yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, ekipler baÅŸta YukarÄ±köy olmak üzere çevre yerleÅŸimlerde çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstütüsü’nden alÄ±nan bilgiye göre bugün saat 06.51’de merkez üssü AyvacÄ±k GülpÄ±nar Köyü açÄ±klarÄ± Ege Denizi olan, Richter ölçeÄŸine göre 5.5 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Çanakkale’nin dÄ±ÅŸÄ±nda MuÄŸla, AydÄ±n, Ä°zmir ve Bursa’da da hissedilen, yerin 6.1 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen depremin ardÄ±ndan, en büyüÄŸü saat 07.17’de Richter ölçeÄŸine göre 4.2 olmak üzere saat 10.31’e kadar 58 sarsÄ±ntÄ± oldu. Korku ve paniÄŸe yolaçan depremde insanlar açÄ±k alanlara çÄ±ktÄ±. YÄ±kÄ±cÄ± etki yapan deprem evlere zarar verdi, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

AyvacÄ±k’Ä±n YukarÄ±köy Köyü, depremde en büyük hasarÄ± aldÄ±. Günün ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla belediye, UMKE, elektrik ÅŸirketi TEDAÅž ekipleri depremden hasar gören yerleÅŸim yerlerine giderek çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. TEDAÅž, olumsuzluk yaÅŸanmamasÄ± için bölgedeki elektrik akÄ±mÄ±nÄ± kesti. Belediye ekipleri ise iÅŸ makineleriyle enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Yüksek yerden atlayan ya da üstüne birÅŸey düÅŸmesi sonucu hafif yaralanan 4 kiÅŸi ise AyvacÄ±k Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Evleri hasar gören köylüler, konutlarÄ±ndaki eÅŸyalarÄ±nÄ± çÄ±karmak için hasarlÄ± evlere girdiÄŸi görüldü. Sokaklara dökülen bazÄ± vatandaÅŸlar ise gözyaÅŸÄ±nÄ± tutamadÄ±. 170 haneli ve 800 nüfuslu YukarÄ±köy Köy MuhtarÄ± Mehmet Yahya YavaÅŸ, "50’ye yakÄ±n evde hasar var. Ölen kimsenin olmamasÄ± sevindirdi. Sadece 4 yaralÄ±mÄ±z var" dedi.

ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

AyvacÄ±k KaymakamÄ± Hakan Hakyemez, "YukarÄ±köy 4 yaralÄ±, 50’ye yakÄ±n hasarlÄ± ev var. DiÄŸer köylerden Çamköy’de 4 hasarlÄ± ev, Babakale’de 1, Koyunevi’nde 1, GülpÄ±nar’da 7, KÄ±zÄ±lkeçeli’de 5, Tuzla’da 4, BalabanlÄ±’da 2, Bademli’de 8 ve Ahmetçe’de 2 hasarlÄ± ev" dedi.

DuvarÄ± 60 santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda taÅŸ evde yaÅŸayan köy sakinlerinden 55 yaÅŸÄ±ndaki Alaaddin YÄ±lmaz, "Deprem anÄ±nda ben ve eÅŸim odamÄ±zda, kÄ±zÄ±m da kendi odasÄ±nda yatÄ±yordu. Bir anda odamÄ±zÄ±n duvarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. Can havliyle kendimizi dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k. CanÄ±mÄ±zÄ± kurtardÄ±k. Åžimdi de eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± kurtardÄ±k. Åžu an için devlet yetkilileri yok. YardÄ±m bekliyoruz. Destek olan yok" dedi.

"BU TÄ°P TALÄ° FAYLARIN 6 BÜYÜKLÜK ÜSTÜNE ÇIKABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° SANMIYORUM"

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji MühendisliÄŸi Bölümü’nden emekli Prof. Dr. DoÄŸan Perinçek, AyvacÄ±k Ä°lçesi’nde 15 Ocak’ta meydana gelen 4.7 büyüklüÄŸündeki depremi hatÄ±rlattÄ±. Bu sabah aynÄ± bölgede hissedilen 5.5 büyüklüÄŸündeki depremle, 4.7 büyüklüÄŸündeki önceki depremin 2 farklÄ± fay hattÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bugünkü sarsÄ±ntÄ±nÄ±n da bir ana deprem olduÄŸunu ifade eden Prof.Dr. Perinçek, "Bu deprem geçen haftalarda AyvacÄ±k-GülpÄ±nar depreminin tetiklediÄŸi ve ondan baÄŸÄ±msÄ±z bir deprem olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Önümüzdeki saat ve günlerde aynÄ± alanda artçÄ± depremler olmasÄ± beklenmelidir. ArtçÄ± depremlerin en büyüÄŸü 4 civarÄ±nda olabilir. 5.5 büyüklüÄŸündeki deprem olurken kuzeydoÄŸuda BandÄ±rma-Çan-Yenice-Bayramiç-Ezine-Edremit dolayÄ±nda sessizlik devam ediyor. Geçen haftalarda olan GülpÄ±nar depremi bölgedeki diÄŸer faylarÄ±n doÄŸrultularÄ±ndan farklÄ± bir doÄŸrultuda geliÅŸiyor. Bölgedeki faylar kuzeydoÄŸu-güneybatÄ± doÄŸrultulu ana faylar. GülpÄ±nar depremini yaratan fay, yeni geliÅŸen bir fay ve doÄŸrultusu kuzeybatÄ±-güneydoÄŸu. Ana fay sistemine dar açÄ±yla yaklaÅŸan bu tip tali faylarÄ±n 6 büyüklük üstüne çÄ±kabileceÄŸini sanmÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet