Halkbank ve THY'nin VarlÄ±k Fonuna devredilmesine karar verildi

TÃ¼rk Hava YollarÄ± ve Halkbank'Ä±n da TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu'na devredilmesine karar verildi

BaÅŸbakanlÄ±k ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, iki ÅŸirketin de kamuya ait hisselerinin, gerekli izinlerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fona devredileceÄŸi belirtildi. Bu hisselerin oranÄ± THY'de yüzde 49,12, Halkbank'ta ise 51,11.

Åžirketler ayrÄ±ca özelleÅŸtirme programÄ±ndan da çÄ±karÄ±ldÄ±.KararÄ±n ardÄ±ndan Türk LirasÄ± deÄŸer kazandÄ±. 3,70 TL seviyelerinden güne baÅŸlayan dolar, karar sonrasÄ± 3,66'ya kadar geriledikten sonra 3,68 seviyesine yükseldi.

Sabah saatlerinde 3,99 TL'den iÅŸlem gören euro ise kararla birlikte 3,94'e geriledi.

Dün de dokuz ayrÄ± ÅŸirketin kamuya ait hisselerinin Türkiye VarlÄ±k Fonu'na devredilmesine karar verilmiÅŸti.

Türkiye VarlÄ±k Fonu'nun söz konusu ÅŸirketleri, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan onaylanacak Stratejik YatÄ±rÄ±m PlanÄ± çerçevesinde yöneteceÄŸi, ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri giderme ve gerektiÄŸinde uygulama esaslarÄ±nÄ± belirleme yetkisinin BaÅŸbakan'da olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

THY ve Halkbank dÄ±ÅŸÄ±nda VarlÄ±k Fonu'na devredilen ÅŸirketler ÅŸunlar:

Türkiye Cumhuriyet Ziraat BankasÄ± AÅž

Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž (BOTAÅž)

Türkiye Petrolleri AO (TPAO)

Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± AÅž (PTT)

Borsa Ä°stanbul AÅž (BÄ°ST)

Türksat Uydu HaberleÅŸme Kablo TV ve Ä°ÅŸletme AÅž'nin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamÄ±

Türk Telekomünikasyon AÅž'nin yüzde 6,68 oranÄ±ndaki Hazine'ye ait hissesi

Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü

Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü