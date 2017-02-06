Taksim'de cami yapÄ±mÄ± projesiyle ilgili flaÅŸ karar

Ä°stanbul Taksim MeydanÄ±na cami yapÄ±mÄ±na Ä°stanbul 2 NumaralÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulu tarafÄ±ndan onay verildi

Ä°stanbul 2 NumaralÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu'nun Taksim'e cami projesine onay verdiÄŸi öÄŸrenildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Mimar Åžefik Birkiye ve Selim Dalaman'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan cami projesine "onay" Ä°stanbul 2 NumaralÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulundan çÄ±ktÄ±. Cami projesi, Kurul'dan, ada pafta parsel numarasÄ± ile geçtiÄŸimiz 19 Ocak günü geçti.

CAMÄ° TABANI 900 METRE

Edinilen bilgilere göre, Kurul'un onayÄ±nda geçen cami projesi bin 482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Caminin taban oturumu 900 metre olarak projelendirildi. Taksim Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliÄŸi 20,70 metre, kubbe yüksekliÄŸi 9,6 metre, toplam mahya yüksekliÄŸi ise 30,3 metre. Planlanan yüksekliÄŸin, cami alanÄ±na yakÄ±n iki kilisenin yüksekliÄŸine denk olduÄŸu öÄŸrenildi. Caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer ise Taksim Sular Ä°daresinin hemen arkasÄ±nda bulunuyor.

ALTINDA OTOPARK DA OLACAK

VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü'ne ait arsa üzerine yapÄ±lmasÄ± planlanan caminin üç kat altÄ±na 180 araçlÄ±k otopark ve konferans salonu yapÄ±lmasÄ± da planlanÄ±yor.

DÜKKANLAR TAHLÄ°YE EDÄ°LECEK

Taksim Cami projesinin Kurul onayÄ±ndan geçmesinden sonra, sÄ±ra; alanda bulunan dükkânlarÄ±n tahliyesine gelecek. VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü'nün yürüteceÄŸi süreçten sonra, ruhsatlandÄ±rma iÅŸlemi için BeyoÄŸlu Belediyesi devreye girecek.