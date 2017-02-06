KaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

Edirne'de kaÃ§ak yollardan Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) ÅŸüphelisi 3 kiÅŸi yakalandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± hudut birlikleri Elçili köyünde, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yaptÄ±klarÄ± kontrollerde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sÄ±nÄ±rÄ± geçmeye hazÄ±rlanan 3 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Daha önce FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla meslekten ihraç edilen öÄŸretmenlerin de olduÄŸu ÅŸüpheliler, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.