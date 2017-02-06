Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 16:43

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak isteyen 98 kiÅŸi yakalandÄ±

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

Edirne'de jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama sonucunda yabancÄ± uyruklu 98 kaÃ§ak yakalandÄ±

Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ä°psala ve Meriç Ä°lçesi'ndeki yol kontrollerinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu toplam 98 kaçaÄŸÄ± yakaladÄ±. 

Öte yandan organizatörlük yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Meriç'te yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan F.G., sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kaçaklar iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Edirne Ä°l Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸü'ne teslim edildi.

 

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