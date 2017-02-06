Deprem uzmanÄ±ndan korkutan uyarÄ± yarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir deprem olabilir

Ã‡anakkale'de meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan korkutan uyarÄ±larda bulundu

Sabah erken saatlerde Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k Ä°lçesi açÄ±klarÄ± olan Richter ölçeÄŸine göre 5.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana gelmiÅŸ, sarsÄ±ntÄ± Akdeniz ve Ege Bölgesi kÄ±yÄ± ÅŸeridi ile Marmara Bölgesi'ndeki birçok yerde hissedilmiÅŸti. Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki BayÄ±rköy ile yakÄ±nlarÄ±ndaki Çamköy'de de birçok ev hasar görmüÅŸ ahÄ±rdaki hayvanlar telef olmuÅŸtu. Saatlerdir ardÄ± ardÄ±na sarsÄ±ntÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede saat 13:58’de bir büyük deprem daha meydana geldi. afad verilerine göre bölge yine 5,3'lük bir ÅŸiddetle sarsÄ±ldÄ±.

Çanakkale’den gelen haberler herkesin aklÄ±na “Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara ya da Büyük Ege depremine yol açar mÄ±?” sorusunu akÄ±llara getirdi. Konuyla ilgili Sözcü'ye konuÅŸan deprem uzmanÄ± Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutucu ama önemli uyarÄ±larda bulundu. Ercan “YarÄ±n Ä°zmir’de büyük bir deprem olabilir. Özellikle Ege bölgesinde taÅŸ evlerde oturanlar en az 15 gün evlerine girmemeli” diye konuÅŸtu.

Çanakkale’deki sarsÄ±ntÄ±lar için “Bu depremin olacaÄŸÄ±nÄ± biz 8 aydÄ±r bekliyorduk” diyen Ercan ÅŸunlarÄ± kaydetti “Çünkü GülpÄ±nar kÄ±rÄ±ÄŸÄ± boyunca beklenen bir ÅŸeydi. Kuzey 75 derece BatÄ± doÄŸrultulu bir kÄ±rÄ±k bu. Bizim büyük deprem beklediÄŸimiz Kuzey Anadolu kÄ±Ä±rÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Güney kolun, yani Bursa’dan geçen kolunun Edremit, Bababurnu’ndan Edremit Körfezi ve Midilli’ye doÄŸru giden ucudur. Bu depremler iki kÄ±rÄ±ÄŸÄ±n kesiÅŸim yerinde oldu. DediÄŸim gibi deprem kaynaÅŸmalarÄ± 8 ay önceden baÅŸladÄ± ve yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren olaÄŸanüstü bir artÄ±k gösterdi. Bu zamana kadar günde 15’e kadar çÄ±kan deprem sayÄ±sÄ±nÄ± gördük. Bu nedenle bu kez daha çok odaklandÄ±k bu bölgeye. Dün ise bir deprem fÄ±rtÄ±nasÄ± görüldü. Büyük bir depremle sonuçlanÄ±r mÄ± diye kuÅŸkumuz artmÄ±ÅŸken depremle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu bizim için ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. Be arkasÄ±ndan 1 saat sonra da deprem olunca izlenimim ÅŸu oldu; deprem sönüm sürecine girdi. Bundan sonra daha küçük depremlerle dinginleÅŸir diye beklerken yüzde 5’lik bir olasÄ±lÄ±k oluÅŸtu. Bu olasÄ±lÄ±k aynÄ± ya da daha büyük bir deprem beklentisi oluÅŸtu. Ve sonra da zaten 5,3’lük bir deprem oldu. Ben Ä°zmir’deyim ÅŸu an ve ürktük açÄ±kcasÄ±. Deprem 15 saniye kadar sürtü. Neden ürktük çünkü yüzde 5’lik olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±n içerisindeyiz”