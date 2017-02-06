Ä°TÃœ'de Bylock kullanan 28 kiÅŸi iÃ§in tutuklama talebi

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesine (Ä°TÃœ) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 28 ÅŸÃ¼pheli tutuklanma talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin Ä°stanbul Teknik Üniversitesine (Ä°TÜ) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgüte üye olduÄŸu ve ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 33 ÅŸüpheliden 28'i, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 33 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

SavcÄ±lÄ±kça ifadeleri alÄ±nan ÅŸüphelilerden 28'i, ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmalarÄ±, 5 kiÅŸi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edildi.

TutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen 28 ÅŸüpheliden 23'nün örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ''Bylock'' kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirtildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 ÅŸüphelinin ise adreslerinde bulunamadÄ±ÄŸÄ± ve firari olarak arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 20 Ocak'ta aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 37 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±lan operasyonlarda 33 ÅŸüpheli yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.