O ilÃ§edeki erken yaÅŸta evlilikler iÃ§in harekete geÃ§ildi

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde erken yaÅŸtaki evliliklere karÅŸÄ± Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± harekete geÃ§ti

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, çocuk yaÅŸtakilerin kaçtÄ±ÄŸÄ± ve evlendirildiÄŸi iddia edilen Ä°zmir'in Kiraz ilçesinin Olgunlar ile SÄ±rÄ±mlÄ± mahallelerinde ev ev gezerek durum tespiti ve bilgilendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor.

Olgunlar Mahallesi'nde 83 gün boyunca kayÄ±p olan 15 yaÅŸÄ±ndaki Åž.A'nÄ±n AydÄ±n-Nazilli yolu üzerindeki bir evde bulunmasÄ± üzerine gündeme gelen "çocuk yaÅŸta evlilik iddialarÄ±" üzerine Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile jandarma ve Kiraz Belediyesi ekipleri bölgede ortaklaÅŸa eÄŸitim ve bilgilendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±. Olgunlar Mahalle MuhtarÄ± Muammer YaygÄ±n, son günlerde mahallelerinin çocuk yaÅŸta evlilik iddialarÄ±yla gündeme gelmesinden rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ±, son olarak 14-15 yaÅŸlarÄ±ndaki Åž.A'nÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Küçük yaÅŸta evlilik günümüzde yok desek doÄŸru olmaz"

Mahallede yaÅŸayanlarÄ±n dar gelirli olduÄŸunu ifade eden YaygÄ±n, "ÇocuklarÄ±nÄ± küçük yaÅŸta evlendiren aileler birbirinden para almÄ±yor ama düÄŸün olursa aileler eÅŸyalarÄ± ortak alÄ±yor. Durumlar belli, burada ailelerin maddi durumu zayÄ±f, eÅŸya için yardÄ±m ediliyor. Hangisinin durumu iyiyse diÄŸer aileye yardÄ±m ediyor. BaÅŸlÄ±k parasÄ± diye bir ÅŸey yok." dedi.

Küçük yaÅŸta evlilikleri onaylamadÄ±klarÄ±nÄ±, köydeki bu kötü uygulamayÄ± sona erdirmek istediklerini, bu nedenle belediye ve resmi kurumlarÄ±n eÄŸitim düzenlediÄŸini vurgulayan YaygÄ±n, "Eskiden küçük yaÅŸta evlilik daha çok oluyordu ama 'ÅŸimdi yok' dersek doÄŸru olmaz." diye konuÅŸtu.

KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n nüfus cüzdanlarÄ±nÄ±n geç çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle kaçÄ±rÄ±lan kÄ±zlarÄ±n yaÅŸlarÄ±nÄ±n daha büyük olduÄŸunu iddia eden YaygÄ±n, mahallede okul olduÄŸunu, kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n da eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"GeçmiÅŸten bugüne erken yaÅŸta evlilik"

Mahalle sakinlerinden 45 yaÅŸÄ±ndaki Adem Hardal, geçmiÅŸten bugüne köyde kÄ±zlarÄ±n erken yaÅŸta evlendirildiÄŸini ifade ederek, "KÄ±zlar gönüllü gidiyor. Aileler arasÄ±nda alÄ±nan para çocuklar için harcanÄ±yor. Evleri, eÅŸyalarÄ± için. Ben de eÅŸimi kaçÄ±rdÄ±m, biz görüÅŸüyorduk. HanÄ±mÄ±n yaÅŸÄ± 18'in üstündeydi. YolladÄ±m ailemi vermediler. Ben de kaçÄ±rdÄ±m. Ailesi ÅŸikayet etti ama yaÅŸÄ± küçük olmadÄ±ÄŸÄ± için serbest kaldÄ±m. BaÅŸlÄ±k parasÄ± da vermedim. BaÅŸlÄ±k parasÄ± da olmasÄ±n. Kimse kÄ±zÄ±nÄ±, evladÄ±nÄ± satmasÄ±n." dedi.

Fatma Hardal da eÅŸiyle severek evlendiÄŸini, "anlaÅŸarak kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "KÄ±zlarÄ± kimse zorlamÄ±yor ama ben derim ki kÄ±zlar erken yaÅŸta kaçmasÄ±nlar, evlenmesinler. Benim de 14 yaÅŸÄ±nda kÄ±zÄ±m var, kimseye vermem, kaçÄ±rsalar da vermem." ifadelerini kullandÄ±.

EÄŸitim çalÄ±ÅŸmalarÄ± ilçe genelinde sürdürülecek

Öte yandan, Ä°zmir Aile ve Sosyal Politikalar MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin, çocuk yaÅŸta evlilik iddialarÄ± nedeniyle Olgunlar ve SÄ±rÄ±mlÄ± mahallelerinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Kiraz ilçesinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

KadÄ±nÄ±n Statüsü Genel Müdürü Gülser UstaoÄŸlu'nun bölgeyi ziyaret ettiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bakanlÄ±k koordinasyonunda kaymakamlÄ±k, belediye, Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, müftülük, kolluk kuvvetleri, muhtarlÄ±k iÅŸbirliÄŸiyle sürdürüleceÄŸi kaydedildi.