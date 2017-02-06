Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 17:13

Nusaybin'de ikinci duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki 2 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesine baÄŸlÄ± 2 kÄ±rsal mahallede sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.Mardin ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°limiz Nusaybin ilçesi ÇalÄ±köy ve Kuyular mahalleleri kÄ±rsal alanÄ±ndaki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± tahrip etmek maksadÄ±yla operasyonel faaliyet icra edilmektedir. Operasyon icra edilen bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 16.00 itibari ile Nusaybin ilçesine baÄŸlÄ± olan ÇalÄ±köy ve Kuyular mahalleleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir" denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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