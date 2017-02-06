Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 18:21

Yurt geneli DAEÅž operasyonunda 820 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

daeÅŸ operasyonu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik yurt genelinde yapÄ±lan operasyon sonucunda 820 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, DEAÅž terör örgütüne yönelik hafta boyunca yapÄ±lan geniÅŸ çaplÄ± operasyonlarda toplam 820 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž'a yönelik dün 29 ilde gerçekleÅŸtirilen operasyonla birlikte, hafta boyunca yapÄ±lan operasyonlarda toplam 820 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Öte yandan, bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamÄ±nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarÄ±nca 165 operasyon gerçekleÅŸtirildi. Bölücü terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nan 287 kiÅŸiden 29'u tutuklandÄ±.

FETÖ/PDY ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 701 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda ise adliyeye çÄ±karÄ±lan 73 kiÅŸi tutuklandÄ±. Sol terör örgütleriyle irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 21 kiÅŸiden ikisi tutuklandÄ±.Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda, aranan beÅŸ terörist yakalandÄ±, yedi terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

 

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