Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 18:23

Zonguldak'ta faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

heyelan

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde yeni yapÄ±lan karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde heyelan meydana geldi

AA muhabirinin, karayollarÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Zonguldak-Ä°stanbul arasÄ±nda ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan karayolunun Bayat köyü mevkisindeki 100 metrelik bölüm, etkili saÄŸanak nedeniyle çöktü.Yol ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, karayollarÄ± ekiplerinin, heyelanÄ±n meydana geldiÄŸi bölgede iÅŸaretleme yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten kontrollü olarak saÄŸlanmaya baÅŸladÄ±.HeyelanÄ±n, uzun vadede yol çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± etkilemeyeceÄŸi, Zonguldak - EreÄŸli arasÄ±ndaki karayolu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 2018'in sonunda tamamlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ã§anakkale depremzedeler

Ã‡anakkale'deki depremzedeler iÃ§in Ã§adÄ±rkent kuruldu

Ã‡anakkale'de meydana gelen ÅŸiddetli depremlerin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlara yardÄ±m amaÃ§lÄ± Ã§adÄ±rlar kuruldu

fetÃ¶ tutuklama

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 5 asker tutuklandÄ±

Zonguldak'ta FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 5 asker tutuklandÄ±

daeÅŸ operasyonu

Yurt geneli DAEÅž operasyonunda 820 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik yurt genelinde yapÄ±lan operasyon sonucunda 820 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±