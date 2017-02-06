Zonguldak'ta faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde yeni yapÄ±lan karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde heyelan meydana geldi
AA muhabirinin, karayollarÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Zonguldak-Ä°stanbul arasÄ±nda ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan karayolunun Bayat köyü mevkisindeki 100 metrelik bölüm, etkili saÄŸanak nedeniyle çöktü.Yol ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, karayollarÄ± ekiplerinin, heyelanÄ±n meydana geldiÄŸi bölgede iÅŸaretleme yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten kontrollü olarak saÄŸlanmaya baÅŸladÄ±.HeyelanÄ±n, uzun vadede yol çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± etkilemeyeceÄŸi, Zonguldak - EreÄŸli arasÄ±ndaki karayolu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 2018'in sonunda tamamlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi belirtildi.