Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 18:33

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 5 asker tutuklandÄ±

fetÃ¶ tutuklama

Zonguldak'ta FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 5 asker tutuklandÄ±

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 5 asker tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda TEM ekiplerince Merkez ve Kdz. EreÄŸli ilçelerinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan askerlerin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. TSK'dan ihraç edilen yüzbaÅŸÄ± M.S., açÄ±ÄŸa alÄ±nan sahil güvenlik yüzbaÅŸÄ± G.A., sahil güvenlik astsubay A.M., jandarma teÄŸmen M.A., jandarma uzman çavuÅŸ S.K., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. "By-Lock" kullandÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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