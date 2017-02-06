Ã‡anakkale'deki depremzedeler iÃ§in Ã§adÄ±rkent kuruldu

Ã‡anakkale'de meydana gelen ÅŸiddetli depremlerin ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlara yardÄ±m amaÃ§lÄ± Ã§adÄ±rlar kuruldu

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan bölgede artçÄ± sarsÄ±ntÄ±lar sürüyor. Bölgede evleri yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar için aÅŸ evi ve çadÄ±rkent kuruldu.

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± GülpÄ±nar yakÄ±nlarÄ±nda saat 06.51'de yaÅŸanan 5,3 büyüklüÄŸündeki deprem YukarÄ±, Ahmetçe, Çam, Babakale, Koyunevi, GülpÄ±nar, KÄ±zÄ±lkeçili, Tuzla, BalabanlÄ±, Bademli köylerindeki evlerde hasara neden olmuÅŸ, aynÄ± bölgede 13.58'de 5.3 büyüklüÄŸünde bir deprem daha meydana gelmiÅŸti. Çok sayÄ±da artçÄ± sarsÄ±ntÄ±nÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede, vatandaÅŸlarÄ±n endiÅŸeli bekleyiÅŸi sürüyor. Çok sayÄ±da evin hasar gördüÄŸü YukarÄ± köyde, güvenlik nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n evlerine girmelerine izin verilmiyor. DÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen vatandaÅŸlar için köy ilkokulunun bahçesine aÅŸ evi, futbol sahasÄ±na ise çadÄ±r kent kuruldu.

BalÄ±kesir'den KÄ±zÄ±lay ekiplerinin, 5 adet 105 metrekare, 3 adet 63 metrekare çadÄ±r, 50 adet barÄ±nma çadÄ±rÄ± 200 battaniye ve 200 yatak desteÄŸi bölgeye ulaÅŸtÄ±. Bursa'dan AFAD ekipleri çadÄ±r ve battaniye yardÄ±mlarÄ±yla yola çÄ±ktÄ±. BalÄ±kesir AFAD ekipleri, 70 çadÄ±r, 352 battaniye 10 arama kurtarma personeliyle çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ENKAZ ALTINDA ÇALIÅžMA YAPILDI

Çanakkale Ä°l Özel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler, bölgede hem arama kurtarma ve enkaz çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±, hem de vatandaÅŸlarÄ±n günlük ihtiyaçlarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Çanakkale Ä°l Özel Ä°dare Genel Sekreteri Can Aksoy, gün boyunca çalÄ±ÅŸmalarÄ± YukarÄ±köy'den takip etti.

Çanakkale AFAD ve UMKE ekipleri de hem YukarÄ± köyde hem de hasar gören diÄŸer köylerde çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor. AyvacÄ±k Belediyesi ekipleri, vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸamsal ihtiyaçlarÄ± için 11 köyde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±.

170 haneli YukarÄ± köyde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 800 kiÅŸi, geceyi kurulan çadÄ±rlarda geçirecek.