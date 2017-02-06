Åžehit Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n oÄŸlundan yÃ¼rek burkan sÃ¶zler

Mardin Derik Kaymakam'Ä± Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine oÄŸlu AsÄ±m Eren, babasÄ± gibi kahraman olmak istediÄŸini belirtiyor.

Mardin'in Derik KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na PKK'lÄ± teröristlerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla düzenlenen saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit düÅŸen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu AsÄ±m Eren'in olaydan bir hafta önce en son bir arada görüldüÄŸü video ortaya çÄ±ktÄ±. Åžehit kaymakamÄ±n eÅŸi AyÅŸegül Safitürük, olayÄ±n ilk gününden itibaren dik duruÅŸunu ve metanetini koruyor, tüm zamanÄ±nÄ± 4 yaÅŸÄ±ndaki evladÄ± AsÄ±m Eren ile geçiriyor.

"BÜYÜYÜNCE BABAM GÄ°BÄ° KAHRAMAN OLACAÄžIM"

Safitürk'e, Anadolu AjansÄ±nÄ±n, haber ve fotoÄŸraf arÅŸivinden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±llÄ±ÄŸÄ± hediye edildi. Fark ettiÄŸi yÄ±llÄ±ÄŸÄ±n kapaÄŸÄ±ndaki babasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± eliyle iÅŸaret eden küçük AsÄ±m Eren, "Benim babam" diyerek mutlu oldu."Büyüyünce ne olacaksÄ±n?" sorusuna AsÄ±m Eren, "Babam gibi kahraman olacaÄŸÄ±m" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veriyor. AsÄ±m Eren, uzun süre baktÄ±ÄŸÄ± babasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± öpüp, sevdi.

BABA OÄžULUN SON GÖRÜNTÜLERÄ°

Olaydan bir hafta önce babayla oÄŸlun en son bir arada görüldüÄŸü video, izleyenleri duygulandÄ±rÄ±yor. Åžehit Safitürk'ün, ailesini görmek için geldiÄŸi Konya'da, eÅŸi AyÅŸegül Safitürk tarafÄ±ndan çekilen videoda, oÄŸluyla yaptÄ±ÄŸÄ± sohbeti görülüyor.Åžehit Safitürk, dizine oturtup konuÅŸtuÄŸu evladÄ±na, neden kendisinden ayrÄ±lmak zorunda olduÄŸunu açÄ±klamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.Safitürk, videoda oÄŸluna; "CanÄ±m oÄŸlum, ilk fÄ±rsatta tekrar geleceÄŸim. Ä°ÅŸim var. Gitmezsem olmaz. Para kazanamayÄ±z. Oyuncak alamayÄ±z. Gezemeyiz. Sana çorap aldÄ±k. BunlarÄ±n hepsi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m içim oldu. Yine ilk fÄ±rsatta geleceÄŸim." diyor.OÄŸlunun "NasÄ±l oynayacaÄŸÄ±m, burada hiç arkadaÅŸÄ±m yok ki?" demesi üzerine Safitürk, "Okula gitmen lazÄ±m. Annen var" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veriyor.Oyuncak almak için iÅŸe gitmek zorunda olduÄŸunu belirten babasÄ±nÄ± kararÄ±ndan vazgeçirmeye çalÄ±ÅŸan küçük AsÄ±m Eren, "Oyuncak deÄŸil, seni istiyorum. Beni bÄ±rakÄ±p gitme" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Safitürk'ün, "Oyuncak deÄŸil, seni istiyorum" diyen evladÄ±ndan ayrÄ±lÄ±rken gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.