Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 19:31

Gaziantep'te TÃ¼rk bayraklÄ± intihar giriÅŸimi


Gaziantep'te adliye Ã¶nÃ¼nde tÃ¼fekle intihar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Abdulkadir T.'ye polis ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Gaziantep'te akÅŸam saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Adalet SarayÄ±'nda boynuna Türk bayraÄŸÄ± asarak maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸunu öne süren Abdulkadir T., kendisine ait av tüfeÄŸini caddede boynuna dayayarak intihar edeceÄŸini söyledi. Kendisine yardÄ±m edilmesini isteyen Abdulkadir T., polislerin yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine yarÄ±m saat süren intihar giriÅŸimine son verdi. TüfeÄŸe el konulurken, Abdulkadir T. ifadesinin alÄ±nmasÄ± için polis merkezine götürüldü.

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