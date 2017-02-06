Gaziantep'te TÃ¼rk bayraklÄ± intihar giriÅŸimi

Gaziantep'te adliye Ã¶nÃ¼nde tÃ¼fekle intihar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Abdulkadir T.'ye polis ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Gaziantep'te akÅŸam saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Adalet SarayÄ±'nda boynuna Türk bayraÄŸÄ± asarak maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸunu öne süren Abdulkadir T., kendisine ait av tüfeÄŸini caddede boynuna dayayarak intihar edeceÄŸini söyledi. Kendisine yardÄ±m edilmesini isteyen Abdulkadir T., polislerin yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine yarÄ±m saat süren intihar giriÅŸimine son verdi. TüfeÄŸe el konulurken, Abdulkadir T. ifadesinin alÄ±nmasÄ± için polis merkezine götürüldü.