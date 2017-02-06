Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 20:04

Askeri kaynaklar aÃ§Ä±kladÄ± o sÃ¶ylentilere inanmayÄ±n


El Bab'Ä±n rejim askerleri tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin ortaya atÄ±lan "Rejim kuÅŸatmÄ±ÅŸ, Rakka yolunu kesmiÅŸ, DEAÅž terk ediyormuÅŸ" gibi sÃ¶ylentiler iÃ§in askeri kaynaklar, "aldanmayÄ±n" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Türk askerinin ÖSO ve yerel güçlere destek vererek DEAÅž'a karÅŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda yürüttüÄŸü El Bab operasyonu hakkÄ±nda askeri kaynaklardan açÄ±klama geldi.Gün içinde bölgeden geldiÄŸi iddia edilen haberlerde, Esad rejimine baÄŸlÄ± askerlerin El Bab'Ä± güneyden kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü. Askeri kaynaklarÄ±n açÄ±klamasÄ±nda El Bab'Ä±n kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Rejim kuÅŸatmÄ±ÅŸ, Rakka yolunu kesmiÅŸ, DEAÅž terk ediyormuÅŸ" gibi söylentilere de kulak asÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi. HarekatÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, harekatla ilgili resmi kaynaklar dÄ±ÅŸÄ±nda verilen bilgilere itibar edilmemesi istendi.

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