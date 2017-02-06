Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/02/2017 20:23

BeÅŸik gibi sallanan AyvacÄ±k'ta yaÅŸayan kÃ¶ylÃ¼lerden ÅŸok iddia


Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k Ä°lÃ§esi bugÃ¼n 5.5, 5.3 ve 4.6 ÅŸiddetinde deprem yaÅŸandÄ±. AyvacÄ±k'ta yaÅŸayan kÃ¶ylÃ¼ler ise korkunÃ§ bir iddiada bulundular.

Çanakkale'nin AyvacÄ±k Ä°lçesi bugün meydana gelen 3 büyük deprem ile onlarca artçÄ± sarsÄ±ntÄ±yla ilgili köylülerce ortaya atÄ±lan iddia dikkati çekti. 10 köyde 102'si aÄŸÄ±r toplam 110 evde hasar oluÅŸurken; AyvacÄ±k Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± YukarÄ±köy sakinleri, bölgedeki jeotermal santrallerin sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sarsÄ±ntÄ±lara neden olduÄŸunu ileri sürerek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Yere delik deldiklerini duyduk. Çoluk çocuk dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±k. Evlerimiz yÄ±kÄ±ldÄ±. Bir aydÄ±r tarlada delik deliyorlarmÄ±ÅŸ, durmadan deprem oluyor. Evlerimiz baÅŸÄ±mÄ±za göçtü. YakÄ±nda bir yer var. Oradan kaynaklanÄ±yor. Biz bu sondajlarÄ± istemiyoruz, kaldÄ±rÄ±lsÄ±n. Lütfen bunu CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z engellesin. Burada bir aydÄ±r sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. O yüzden deprem oluyor. Biz çok korkuyoruz."

 

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