Hakkari'deki operasyonda terÃ¶ristlere ait bakÄ±n neler bulundu

Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

Hakkari ve ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytüÅŸÅŸebap ilçeleri arasÄ±nda bulunan Kato DaÄŸÄ± ile Marunis bölgesinde tespit edilen PKK'lÄ± teröristlere yönelik hava destekli operasyon baÅŸladÄ±.Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MüdürlüÄŸü Özel Harekat Åžubesi ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen operasyonda çetin kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na raÄŸmen bölgedeki maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarda arama yapÄ±lÄ±yor.

Silah, mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi

Operasyonda bölgedeki maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaÅŸam malzemesi bulundu.Bölgede operasyon devam ediyor.