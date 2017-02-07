Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 07:52

Ã‡anakkale sallanÄ±yor meydana gelen son depremler ve ÅŸiddetleri

Ã§anakkale depremler

Ã‡anakkale'de sabaha karÅŸÄ± meydana gelen 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan 4.3 ve 4.2'lik iki sarsÄ±ntÄ± daha oldu

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ± olan 5,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Ä°lk belirlemelere göre AyvacÄ±k'a baÄŸlÄ± bazÄ± köylerde evler ve bir camide hasar oluÅŸtu. Deprem, Ege Bölgesi kÄ±yÄ± ÅŸeridinde de hissedildi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin AyvacÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ±nda 5,2 büyüklüÄŸünde deprem kaydedildi.SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 6,65 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.Deprem MuÄŸla, AydÄ±n ve Ä°zmir’de de hissedildi.

Ä°KÄ° SARSINTI DAHA

5.2'lik depremin ardÄ±ndan 4.3 ve 4.2'lik iki sarsÄ±ntÄ± daha oldu.Ä°ki gündür deprem fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Çanakkale, saat 8.15’te yeniden sarsÄ±ldÄ±. Merkez üssü Ege Denizi’nin AyvacÄ±k açÄ±klarÄ± olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen 4.3'lük deprem geniÅŸ bir alanda hissedildi.

BAZI EVLERDE VE BÄ°R CAMÄ°DE HASAR OLUÅžTU

AyvacÄ±k ilçesinde saat 05.24'te yaÅŸanan 5,2 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan AFAD ve Ä°HH ekipleri, köylerdeki bazÄ± evlerden duman çÄ±kmasÄ± üzerine bölgede tarama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.   ÇalÄ±ÅŸma sonucu ilk belirlemelere göre, TaÅŸaÄŸÄ±l köyündeki camide ve YukarÄ± köyündeki bazÄ± evlerde hasar oluÅŸtuÄŸu tespit edildi.  

DÜN DE Ä°KÄ° DEPREM MEYDANA GELMÄ°ÅžTÄ°

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüÄŸünde iki ayrÄ± deprem ve 120'nin üzerinde artçÄ± sarsÄ±ntÄ± meydana gelmiÅŸti.

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