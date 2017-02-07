Tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame savcÄ±lÄ±ÄŸa iade edildi

Ä°stanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, iade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çÄ±ktÄ±larÄ±nda ikinci paylaÅŸÄ±mÄ±n gönderim yerinin Ä°stanbul/Türkiye olarak görüldüÄŸü, ÅŸüphelinin ise paylaÅŸÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihte KÄ±brÄ±s’ta olduÄŸunun dosya kapsamÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, “Bu halde KÄ±brÄ±s’ta bulunan bir kiÅŸinin Ä°stanbul gönderimli bir tweet atÄ±p atamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmanÄ±n suçun sübutuna iliÅŸkin mutlak delil niteliÄŸinde bulunduÄŸu” kaydedildi. Mahkemenin iade kararÄ±nda, Barbaros Åžansal’Ä±n, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±ndaki ifadesinde ‘’Ä°ÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± Alevi olduÄŸu için Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sünni Müslümanlar Ä°stanbul’da silahla insanlarÄ± taradÄ±, özeti budur’’ paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n kendisi tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

‘KARIÅžIKLIÄžA NEDEN OLUR’

Mahkeme iade gerekçesinde ayrÄ±ca, yargÄ±lamanÄ±n konusunu, sevk maddelerinin deÄŸil iddianamedeki anlatÄ±mÄ±n oluÅŸturduÄŸunu belirterek, ÅŸüphelinin “Türk Milletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama” suçu ile ilgili yapÄ±lan soruÅŸturmaya esas ifadelerinin de iddianamede yer aldÄ±ÄŸÄ±, bu durumun yargÄ±lamanÄ±n konusunu belirlemede karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa neden olacaÄŸÄ± kanaatine varÄ±larak, iddianamenin iadesine karar verildiÄŸi belirtildi.

‘RAPOR SUNULMAMIÅž’

Åžansal’Ä±n avukatÄ± Efkan Bolaç, “AtÄ±lan tweet’lerin IP numaralarÄ±nÄ±n eÅŸleÅŸtiÄŸine iliÅŸkin rapor bulunmadÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma konusu olan tweet’lerin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerin ekran görüntüsünde Ä°stanbul olarak göründüÄŸü ancak ÅŸüphelinin o tarihte KÄ±brÄ±s’ta olmasÄ± nedeniyle bu durumun açÄ±klanmasÄ± için yeterli delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile iade edildiÄŸini öÄŸrendik” dedi.

Kaynak: Hürriyet