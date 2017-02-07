Darbe giriÅŸiminden sonra gÃ¶reve dÃ¶nen pilotun kullandÄ±ÄŸÄ± uÃ§akta sabotaj ÅŸÃ¼phesi

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan gÃ¶reve geri dÃ¶nen Hava Pilot Kurmay Albay YaÅŸar KadÄ±oÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± uÃ§ak arÄ±za yaptÄ±. YapÄ±lan inceleme sonucunda uzmanlar uÃ§aÄŸÄ±n sÃ¼rat sistemindeki pitot tÃ¼pÃ¼nde bitki tomurcuÄŸu buldu

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra pilotluk görevine geri dönen Hava Pilot Kurmay Albay YaÅŸar KadÄ±oÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 uçuÅŸ personeliyle havalanan Boeing 737 Havadan ihbar ve kontrol (HÄ°K) uçaÄŸÄ± 'DoÄŸu', iniÅŸe geçtiÄŸi sÄ±rada arÄ±za yaptÄ±. Türkiye'nin milyar dolarlÄ±k BarÄ±ÅŸ KartalÄ± Projesi kapsamÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± HÄ°K uçaÄŸÄ±, sistemlerde oluÅŸan arÄ±za nedeniyle iniÅŸte zorlandÄ±. Pilotlar, uçaÄŸÄ± piste birkaç denemeden sonra indirebildi.

KASITLI YERLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž

BaÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde indirilen uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi. UçuÅŸ sonrasÄ± yapÄ±lan incelemede, uçaÄŸÄ±n sürat sisteminde bulunan pitot tüpünün içinden bitki tomurcuÄŸu çÄ±ktÄ±. Konuyla ilgili havacÄ±lÄ±k uzmanlarÄ±, uçaÄŸÄ±n pitot tüpüne doÄŸal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksÄ±za yakÄ±n bir ihtimal olduÄŸunu, söz konusu tomurcuÄŸun kasÄ±tlÄ± olarak yerleÅŸtirilmiÅŸ olma ihtimalinin yüksek olduÄŸunu söyledi. Uzmanlar, “EÄŸer pilotlar uçaÄŸÄ± indirmeyi baÅŸaramamÄ±ÅŸ olsalardÄ± kaza kaçÄ±nÄ±lmaz olur, uçak içindeki personeli de kaybetmiÅŸ olurduk” vurgusunu yaptÄ±. Uzmanlar, bu arÄ±zaya raÄŸmen uçaÄŸÄ±n inebilmesini, açÄ±k hava koÅŸullarÄ± ve pilot baÅŸarÄ±sÄ±na baÄŸlarken, “EÄŸer hava kapalÄ± veya alet uçuÅŸ koÅŸullarÄ± olmuÅŸ olsaydÄ±, kaza kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±. EÄŸer bu kaza olmamÄ±ÅŸsa, hava koÅŸullarÄ± ve pilotlarÄ±n yetenekleri bunda belirleyici olmuÅŸtur” diye anlattÄ±.

SORUÅžTURMA SONUCU ORTAYA ÇIKARILACAK

OlayÄ±n ardÄ±ndan Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± gerekli incelemesini yaptÄ±. Olayda sabotaj ihtimali olup olmadÄ±ÄŸÄ±, idari soruÅŸturma sonucunda ortaya çÄ±kacak. Hava Kuvvetleri'nde olayÄ±n FETÖ'cülerin bir sabotaj giriÅŸimi olabileceÄŸi olasÄ±lÄ±klar arasÄ±nda görülüyor. Havadan Ä°hbar ve Kontrol UçaÄŸÄ± maketlerinden birinin FETÖ ElebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in arkasÄ±ndaki vitrinde bulunmasÄ± da sabotaj iddialarÄ±nÄ± güçlendiriyor.

TOMURCUK VAKASI

Uçakta iÅŸaretli bölgede bulunan pitot tüpü, uçaÄŸÄ±n sürat sistemi dahilindeki önemli bir parça. Bu parça, özellikle çöl üzeri uçuÅŸlarda kum fÄ±rtÄ±nasÄ± sonucu tÄ±kanmasÄ± veya aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk havalarda, eÄŸer Ä±sÄ±tÄ±cÄ± sistemi arÄ±zalÄ±yla buzlanma sonucu kapanarak arÄ±za verebiliyor. Ancak bugüne kadar bir tomurcukla kapandÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸ deÄŸil.

(Yeni Åžafak)