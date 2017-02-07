Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 08:12

GenÃ§ kadÄ±n kendisini taciz eden kayÄ±npederini baÅŸÄ±ndan vurdu

tecavÃ¼z haberleri

Ä°stanbul'da 25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n kayÄ±npederinin tacizine uÄŸradÄ±ktan sonra yaÅŸlÄ± adamÄ± baÅŸÄ±ndan vurdu

Ä°stanbul Beykoz'da meydana gelen olay iddiaya göre ÅŸöyle geliÅŸti.25 yaÅŸÄ±ndaki E.Y., evde kayÄ±npederi A.Y. (59) ile yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rda ev iÅŸlerini yaparken kayÄ±npederinin tacizine uÄŸradÄ±. Tacizden kaçan E.Y., önce kendisini evin bir odasÄ±na kilitledi.Bir süre sonra ise yakÄ±nda oturan aÄŸabeyinin evine gidip, çocuÄŸu emzirme bahanesiyle girdiÄŸi odadan silah aldÄ±.Eve döndüÄŸünde A.Y.'yi uyurken bulan genç kadÄ±n kayÄ±npederinin baÅŸÄ±na ateÅŸ ettikten sonra polisi arayÄ±p teslim oldu.A.Y'nin durumunun ciddi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DoÄŸu Karadeniz referandum kararÄ±nÄ± verdi

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin illeri referandumda "Evet" oyu verecek.


Hava Kuvvetleri'nde sabotaj ÅŸÃ¼phesi

Havadan ihbar ve kontrol uÃ§aÄŸÄ± olan Boeing 737, iniÅŸe geÃ§tiÄŸi sÄ±rada arÄ±za yaparak dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. ArÄ±zanÄ±n uÃ§aÄŸÄ±n sÃ¼rat sisteminde bulunan pitot tÃ¼pÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±.


Ã–ÄŸrencisini yÃ¼zÃ¼ne kitap atarak cezalandÄ±rdÄ±

Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencisinin yÃ¼zÃ¼ne kitap atarak yaralayan sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni iÃ§in yaralama suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.