GenÃ§ kadÄ±n kendisini taciz eden kayÄ±npederini baÅŸÄ±ndan vurdu

Ä°stanbul'da 25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n kayÄ±npederinin tacizine uÄŸradÄ±ktan sonra yaÅŸlÄ± adamÄ± baÅŸÄ±ndan vurdu

Ä°stanbul Beykoz'da meydana gelen olay iddiaya göre ÅŸöyle geliÅŸti.25 yaÅŸÄ±ndaki E.Y., evde kayÄ±npederi A.Y. (59) ile yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rda ev iÅŸlerini yaparken kayÄ±npederinin tacizine uÄŸradÄ±. Tacizden kaçan E.Y., önce kendisini evin bir odasÄ±na kilitledi.Bir süre sonra ise yakÄ±nda oturan aÄŸabeyinin evine gidip, çocuÄŸu emzirme bahanesiyle girdiÄŸi odadan silah aldÄ±.Eve döndüÄŸünde A.Y.'yi uyurken bulan genç kadÄ±n kayÄ±npederinin baÅŸÄ±na ateÅŸ ettikten sonra polisi arayÄ±p teslim oldu.A.Y'nin durumunun ciddi olduÄŸu öÄŸrenildi.