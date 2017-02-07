SavaÅŸtan kaÃ§Ä±p sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de feci ÅŸekilde can verdi

Irak'ta yaÅŸayan ancak savaÅŸtan kaÃ§arak Kayseri'ye gelen 24 yaÅŸÄ±ndaki IraklÄ± genÃ§ kadÄ±n, tÄ±rÄ±n altÄ±nda can verdi

Irak'taki savaÅŸtan kaçarak Ankara'ya gelen IraklÄ± aile, buradan ÅŸehirlerarasÄ± otobüs ile Kayseri'ye geldi. OtogarÄ±n bulunduÄŸu Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu BulvarÄ± üzerinde inen IraklÄ± aileden 3 çocuk annesi 24 yaÅŸÄ±ndaki Meryem M., otobüsten indikten sonra Nayman Caddesi'nden karÅŸÄ±ya geçmek istedi. Meryem M., bu sÄ±rada caddeye dönen A.Y. (39) yönetimindeki 38 ZF 804 plakalÄ± tÄ±rÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar üzerine kÄ±sa süre içerisinde kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Meryem M.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Trafik ekipleri kazanÄ±n meydana geldiÄŸi caddeyi trafiÄŸe kapatÄ±rken, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu BulvarÄ±'nda da güvenlik önlemi aldÄ±.

Meryem M.'nin çocuklarÄ± ve ailesi de olayÄ±n ÅŸokunu yaÅŸarken, gözyaÅŸlarÄ± içerisinde Meryem M.'nin cansÄ±z bedenine baktÄ±. Meryem M.'nin cenazesi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.