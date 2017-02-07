Ã‡anakkale'deki depremin bilanÃ§osu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde meydana gelen depremde 8 kiÅŸi yaralanÄ±rken 313 ev hasar gÃ¶rdÃ¼

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde meydana gelen depremin bilançosu belli oldu. Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, 13 köyde 238'i aÄŸÄ±r hasarlÄ± toplam 313 evin hasar gördüÄŸünü, 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet Halis Bilden ve KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k AyvacÄ±k ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen depremle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Vali TavlÄ±, "Ege Denizinde 5.3 büyüklüÄŸünde meydana gelen deprem sonrasÄ± ilk belirlemelere göre AyvacÄ±k ilçemizin 13 köyü etkilendi. Toplam 238 aÄŸÄ±r hasarlÄ± 75 hafif hasarlÄ± konut, 31 ahÄ±r ve depo tespit edilmiÅŸtir. Can kaybÄ±mÄ±z yoktur. 8 yaralÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n 5'i taburcu edilmiÅŸtir. 3 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" dedi.

AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet Halis Bilden, "Ä°lk saaten beri arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi buraya geldi. Çevre illerden de arama kurtarma ekiplerimizi buraya sevk ettik. Ä°htiyaç kadar çadÄ±r, duÅŸ ve tuvalet konteynÄ±rlarÄ± gelecek. Koordinasyon tÄ±rÄ±mÄ±zÄ± buraya konuÅŸlandÄ±rdÄ±k. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z koordinasyon tÄ±rÄ±mÄ±zda burayÄ± yönetecekler. Bir de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za uyarÄ±m olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadÄ±klarÄ± sürece hasarlÄ±, az hasarlÄ± evlerine asla girmesinler. SayÄ±n Valim ilçe merkezinde 500 kiÅŸinin çok rahat kalabileceÄŸi hem misafirhane hem yatak hazÄ±rladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz. ÇadÄ±rlarÄ±mÄ±z kuruldu. Her türlü imkan var. artçÄ±larÄ±mÄ±z devam ediyor. Malumuzun sabahki 5.3 depreminden sonra yine 13.58'de 5.3 ÅŸiddetinde yine bir deprem oldu. yapÄ± stokumuz kötü. Geleneksel ve kerpiç taÅŸlarla evler yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Çok az bir depremde bile zarar görebilir. Biz uyarÄ±yÄ± yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Zaten arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z burada. Yetkililerin uyarÄ±larÄ±nÄ± beklesinler" diye konuÅŸtu.

KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k, vatandaÅŸlarÄ±n ve görevlilerin ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak üzere bölgede olduklarÄ±nÄ±, bir de mobil mutfak getirerek 3 öÄŸün yemek daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ± söyledi. Çanakkale Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, AyvacÄ±k ilçesi ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda SalÄ± günü eÄŸitime 1 gün ara verileceÄŸini açÄ±kladÄ±.