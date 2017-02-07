MezarlÄ±kta yapÄ±lan operasyonda cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki mezarlÄ±kta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya ait Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžubesinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde Nusaybin Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince HacÄ±lar MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda arama yapÄ±ldÄ±.Aramada 21 roket baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, 2'si gece görüÅŸ özellikli 4 dürbün, patlayÄ±cÄ± düzeneklerinde kullanÄ±lan malzemeler, 3 kÄ±sa menzilli el telsizi ile keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, biksi, 6 kalaÅŸnikof, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mermi ve örgütsel döküman ele geçirildi.