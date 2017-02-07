Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 7 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden elde edilen son verilere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde parÃ§alÄ± bulutlu hava hakim olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, KÄ±yÄ± Ege, Antalya çevreleri ile Isparta'nÄ±n güney, Burdur'un doÄŸu kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; gece saatlerinde Ä°zmir'in güneybatÄ± kesimleri ile AydÄ±n'Ä±n kÄ±yÄ± ilçelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerimizde yer yer pus ve sis hadisesi, doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke genelinde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle güney ve güneydoÄŸu yönlerden, DoÄŸu Akdeniz ile GüneydoÄŸu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve KÄ±yÄ± Ege ile zamanla Orta ve DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 11

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; gece saatlerinde güneybatÄ± kesimlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 16

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 17

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 19

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu 2

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 5