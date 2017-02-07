Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 09:07

30 ilde eÅŸ zamanlÄ± dev FETÃ– operasyonu Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticiler aranÄ±yor


FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda 30 ilde 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunuyor.

FETÖ'ye yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Konya merkezli 30 ilde aralarÄ±nda örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduÄŸu 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerinin, örgüte finans saÄŸlayan ve örgüt faaliyetlerine iÅŸtirak eden kiÅŸilere yönelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütte aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen kiÅŸiler tespit edildi. Konya merkezli 30 ilde haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 102 kiÅŸiyi yakalamak için eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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