Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 09:27

BabasÄ±nÄ±n katilini Ã¶ldÃ¼ren zanlÄ± iÃ§in Allah'Ä±na kurban tezahÃ¼ratlarÄ± atÄ±ldÄ±


AnadoluhisarÄ±'nda aralarÄ±nda Demet AkalÄ±n'Ä±n da bulunduÄŸu bir restoranda babasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren katilden intikam almak iÃ§in Ã¶ldÃ¼ren ve sonra emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Mehmet Ali BÃ¼yÃ¼ksarÄ±oÄŸlu tutuklandÄ±.

AnadoluhisarÄ±'ndaki bir restoranda, 12 yÄ±l önce babasÄ± Hüseyin Saral'Ä±n öldürülmesi olayÄ±nda suç örgütü elebaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen Sedat Åžahin'le birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan Mehmet Ali BüyüksarÄ±oÄŸlu'nu (58) öldürdükten sonra polisi bekleyen Hüseyin Mert Saral dün adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±. ZÄ±rhlÄ± araçla getirilen Saral'a, olasÄ± bir saldÄ±rÄ± ihtimaline karÅŸÄ± adliye içinde çelik yelek giydirildi. Saral, Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

"ALLAH'INA KURBAN"

Adliye önünde toplanan yakÄ±nlarÄ± Saral zÄ±rhlÄ± araca bindirilirken ve adliyeden ayrÄ±lÄ±rken, alkÄ±ÅŸlayarak, 'AdamsÄ±n', 'Allah'Ä±na kurban' diye tezahürat yaptÄ±lar. Bu arada savcÄ±lÄ±k, dosyayla ilgili gizlilik kararÄ± alÄ±rken, Hüseyin Mert Saral'Ä±n ifadesinde, BüyüksarÄ±oÄŸlu'nu 2005'te Ä°talya'da öldürülen babasÄ± Hüseyin Saral'Ä±n yerini ihbar ettiÄŸi iddiasÄ±yla vurduÄŸunu söylediÄŸi öÄŸrenildi.

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