30 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Konya merkezli 30 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Konya merkezli 30 ilde aralarÄ±nda örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduÄŸu 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerinin, örgüte finans saÄŸlayan ve örgüt faaliyetlerine iÅŸtirak eden kiÅŸilere yönelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütte aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen kiÅŸiler tespit edildi.

Konya merkezli 30 ilde haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 102 kiÅŸiden 35'i yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± planlanan zanlÄ±lardan 7'sinin aynÄ± sucÌ§tan cezaevinde bulunduklarÄ± öÄŸrenildi. ZanlÄ±larÄ± yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

ZanlÄ±lar arasÄ±nda sözde, "il-ilcÌ§e imamÄ±", "buÌˆyuÌˆk-kuÌˆcÌ§uÌˆk boÌˆlge imamÄ±", "ünite imamÄ±", "boÌˆlge talebe mesuluÌˆ", "ÅŸehir dÄ±sÌ§Ä± talebe mesuluÌˆ", "arama tarama mesuluÌˆ", "boÌˆlge muhasebecisi", "eyalet mesuluÌˆ", "eyalet muhacir mesuluÌˆ", "muÌˆtevelli grubu sohbet hocasÄ±", "ser rehber" gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor.

FETÖ yapÄ±lanmasÄ±

Yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, FETÖ'nün yapÄ±lanmasÄ± ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. Devletin içine sÄ±zmak için oluÅŸturulan birimlere iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar tek tek tespit edildi. IÌ‡l imamÄ±nÄ±n oÌˆrguÌˆtuÌˆn kent bazÄ±ndaki en uÌˆst yoÌˆneticisi oldugÌ†u, FETÖ elebaÅŸÄ± tarafÄ±ndan ulaÅŸtÄ±rÄ±lan tuÌˆm emir ve talimatlarÄ± silsile yoluyla ildeki oÌˆrguÌˆtuÌˆn tabanÄ±na kadar ilettiÄŸi bildirildi.

Ä°l imamÄ± tarafÄ±ndan seçilen ünite imamÄ±nÄ±n hitap guÌˆcuÌˆ yuÌˆksek, etkileme kabiliyeti olan kisÌ§ilerden secÌ§ildiÄŸi öÄŸrenildi.

Üst düzey konuma sahip il eÄŸitim danÄ±ÅŸmanÄ± ya da il talebe mesulünün, devlet icÌ§erisindeki paralel yapÄ±lanmada oÌˆnemli bir misyon uÌˆstlenen rehberlik kÄ±smÄ±nÄ±n yoÌˆneticiligÌ†ini yaptÄ±klarÄ±nÄ±n anlasÌ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°mamlÄ±k yapÄ±lanmasÄ±na göre daha gizli faaliyet yürüten rehberlik yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n icÌ§erisindeki "ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± talebe" grubunun, örgütün en gizli faaliyet gösteren birimi olduÄŸu belirtildi.

Devletin içindeki illegal faaliyetlerde kilit pozisyonda

Rehberlik birimine bagÌ†lÄ± faaliyet yuÌˆruÌˆten talebe mesulünün, eleman temin etme ve devlet icÌ§erisinde paralel yapÄ±lanma sÌ§eklindeki illegal faaliyetlerde kilit pozisyonda oldugÌ†unun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SÌ§ehir dÄ±sÌ§Ä± talebe mesullerinin, sorumlu olduklarÄ± asker ve polis oÌˆgÌ†rencilerini, hafta sonu ziyaret edip örgüt elebaÅŸÄ±nÄ±n vaaz ve CD'lerini izlettirerek kontrol altÄ±nda tuttuklarÄ± öÄŸrenildi.

BoÌˆlge lise mesullerinin, oÌˆzellikle devlet icÌ§erisindeki paralel yapÄ±lanmada illegal faaliyetlerin temel tasÌ§larÄ±ndan biri oldugÌ†u, oÌˆrguÌˆt buÌˆnyesinde oÌˆnemli goÌˆrevlerinin bulundugÌ†u bildirildi.

BoÌˆlge ortaokul mesulü tarafÄ±ndan birebir görüÅŸülen öÄŸrencilere, "Askeriyede vatanÄ±nÄ±, milletini, dinini seven insanlarÄ±n cÌ§ok az olmasÄ± sebebiyle senin gibi insanlara cÌ§ok ihtiyacÌ§ var." gibi telkinlerle oÌˆgÌ†rencinin askeri okullara yoÌˆnlendirilmesinin sagÌ†landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu oÌˆgÌ†rencilerin, askeri okul sÄ±navlarÄ±na, oÌˆrguÌˆte ait oÌˆgÌ†renci evlerinde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, muÌˆlakatlarda nasÄ±l davranmalarÄ± ve nelere dikkat etmeleri gerektigÌ†inin öÄŸretildiÄŸi ifade edildi.

Ser rehberlerin ise dershanelerde rehber öÄŸretmen görünümü altÄ±nda, müdürlerden daha etkili kiÅŸiler olduÄŸu, belletmenlerin yurtlarda kalan oÌˆgÌ†rencilerden dini konulara egÌ†ilimi olan ve yapÄ±ya itaat edebilecek durumdakilerin tespitini yaparak örgütün evlerine yönlendirdiÄŸi kaydedildi.