Ä°TÃœ'de Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesine yÃ¶nelik FETÃ–'yle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin Ä°stanbul Teknik Üniversitesine (Ä°TÜ) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgüte üye olduÄŸu ve ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilen 28 ÅŸüpheliden 22'si ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve adliye getirilen 33 ÅŸüphelinin hakimlik iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Åžüphelilerden 22'si tutuklandÄ±

Nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, 28 ÅŸüpheliden 22'sinin ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasÄ±na, 6 ÅŸüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.Hakimlik, ayrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol talep ettiÄŸi 5 ÅŸüpheliyi de haklarÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koyarak serbest bÄ±raktÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 20 Ocak'ta aralarÄ±nda akademisyenlerin de bulunduÄŸu 37 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±lan operasyonlarda 33 ÅŸüpheli yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 ÅŸüphelinin ise adreslerinde bulunamadÄ±ÄŸÄ± ve firari olarak arandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.