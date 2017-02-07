9 yÄ±llÄ±k hasret bitti kavuÅŸmanÄ±n sevinci yarÄ±m kaldÄ±

9 yÄ±ldÄ±r kendisinden haber alÄ±namayan genÃ§ kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda bulundu ancak ailesiyle buluÅŸtuÄŸunda ÅŸok yaÅŸadÄ±

MenteÅŸe jandarmasÄ±nÄ±n kimlik kontrolünde 9 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olduÄŸu bilgisine ulaÅŸÄ±lan genç, ilk uçakla Almanya'dan kendisini almaya gelen ailesini tanÄ±madÄ±, kavuÅŸma sevinçlerini yarÄ±m bÄ±raktÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, MuÄŸla- Denizli karayolunda ÅŸüpheli bir kiÅŸinin Denizli yönünde yürüdüÄŸü ihbarÄ±nÄ± alan MenteÅŸe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri harekete geçti. Gazeller mevkisinde durdurulan ÅŸüphelinin üzerinden 43 yaÅŸÄ±ndaki Edip Kalem adÄ±na kimlik çÄ±ktÄ±.Jandama ekipleri, kimlik kontrolü yaparken o anlarÄ± kamera ile de görüntüledi. Görüntülerde jandarmanÄ±n "Nereye gidiyorsun?" diye sorduÄŸu Kalem, "Karayoluyla yürüyerek Ankara'ya gidiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Jandarma "Ne iÅŸ yapÄ±yorsun?" diye sorduÄŸunda, "Ä°nÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸÄ±yorum, pamuk tarlalarÄ±nda, zeytin bahçelerinde danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapÄ±yorum, iÅŸ deneyimlerim çok" diyen Kalem, üzerinde iletiÅŸim aracÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"UlaÅŸabileceÄŸimiz bir yakÄ±nÄ±nÄ±z var mÄ±?" sorusuna "Ankara'da bir ÅŸirketim var, olsa olsa onlar vardÄ±r" diyen Kalem'in tek baÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olmayacaÄŸÄ±na karar veren jandarma ekipleri, "O zaman buyurun sizi misafir edelim, çay söyleyelim, karnÄ±nÄ±zÄ± doyuralÄ±m" diyerek karakola götürdü.

Karakolda yapÄ±lan genel bilgi toplama (GBT) kontrolünde herhangi bir suça karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan Almanya doÄŸumlu Kalem'in kütüÄŸünün KahramanmaraÅŸ'Ä±n Elbistan ilçesi Demirlciik Mahallesi nüfusuna kayÄ±tlÄ± olmasÄ±ndan hareketle mahalle muhtarÄ±yla telefon baÄŸlantÄ±sÄ± kuruldu.Muhtar, Kalem'i, 2008'den beri Almanya'daki ailesinin aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve iletiÅŸim bilgilerini verdi.

Aile ilk uçakla Almanya’dan geldi

JandarmanÄ±n irtibat saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ailesi, 9 yÄ±ldÄ±r aradÄ±klarÄ± çocuklarÄ±nÄ±n emin ellerde olduÄŸunu öÄŸrenir öÄŸrenmez ilk uçakla Ä°stanbul'a, ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde Milas-Bodrum HavalimanÄ±na geldi.

JandarmanÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Sevim, Ä°brahim Kalem çifti, MenteÅŸe Ä°lçe KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. 9 yÄ±llÄ±k hasretlerini saÄŸ salim bulduklarÄ± oÄŸullarÄ±na sarÄ±larak gidermeye çalÄ±ÅŸan Kalem çifti gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± ancak aynÄ± karÅŸÄ±lÄ±k oÄŸullarÄ±ndan gelmedi.GözyaÅŸÄ± döken yaÅŸlÄ± çifte ÅŸaÅŸkÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±n bakan Edip Kalem, “Bu beyefendi ve hanÄ±mefendiyi gördüÄŸüm için çok mutluyum. HanÄ±mefendi ve beyefendiye saÄŸlÄ±k ve mutluluk diliyorum ancak kendilerini tanÄ±mÄ±yorum.” dedi.Edip Kalem, jandarmanÄ±n Sevim, Ä°brahim Kalem'in anne ve babasÄ± olduÄŸunu, Almanya'dan geldiklerini ve 9 yÄ±ldÄ±r kendisini aradÄ±klarÄ±nÄ± söylemesi üzerine hayatÄ±nÄ± Türkiye'de sürdürmek istediÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Herhangi bir ÅŸekilde yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmayÄ± düÅŸünmüyorum. Kendim burada yaÅŸamak istiyorum. HanÄ±mefendi ve beyefendinin olumlu katkÄ±sÄ± olursa olumlu bir çerçevede bu beyefendi ve hanÄ±mefendi ile yaÅŸamayÄ± düÅŸünürüm.”

"EÄŸer öyle istiyorsa Türkiye'de yaÅŸarÄ±z"

Ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran anne Sevim Kalem, Almanya'da doÄŸan oÄŸlunun 2001'de üniversiteden mezun olduÄŸunu, iÅŸletme okuduÄŸunu ve 5 dil bildiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Türkiye'ye 2008'de vatani görevini yapmak üzere geldi. YanÄ±nda kimse yoktu. KÄ±sa dönem yaptÄ± askerliÄŸini. Ä°zmir NarlÄ±dere'de acemiliÄŸini, TekirdaÄŸ Hayrabolu'da ise usta birliÄŸinde tamamladÄ± askerliÄŸini. Sonra Ankara'ya çalÄ±ÅŸmak için gittiÄŸini biliyoruz. O tarihten sonra bir daha kendisinden haber alamadÄ±k. OÄŸlum bekar, hiç evlenmedi. Her fÄ±rsatta Türkiye'ye gelip aradÄ±k ama bir iz, bir haber bulamadÄ±k. Allah jandarmamÄ±zdan razÄ± olsun. 9 yÄ±l sonra bana oÄŸlumu gösterdiler, onu buldular ve bana bu mutluluÄŸu yaÅŸattÄ±lar."

Baba Ä°brahim Kalem de oÄŸullarÄ±nÄ± bu süre zarfÄ±nda aramadÄ±k yer bÄ±rakmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak bir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Kalem, "Bunca sene sonra bulduÄŸum evladÄ±m eÄŸer Türkiye'de yaÅŸamak istiyorsa yaÅŸarÄ±z. Elbet bizi hatÄ±rlayacaktÄ±r, ümidimiz hep var." diye konuÅŸtu.

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Edip Kalem, psikolojik durumunun tespiti için MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine götürüldü. Burada psikoloÄŸun yapacaÄŸÄ± görüÅŸmelerin sonucu ortaya koyacaÄŸÄ± görüÅŸ üzerine Edip Kalem'in ailesine teslim edilip edilmemesine karar verilecek.