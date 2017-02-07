Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 10:28

Ã‡anakkale'deki depremzedeler Ã§adÄ±rkentte yaÅŸÄ±yor

Ã§anakkale deprem

Ã‡anakkale'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle vatandaÅŸlar geceyi ayakta geÃ§irdi

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± YukarÄ± köyde evleri yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar, geceyi kurulan çadÄ±rkentte geçirdi.Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± GülpÄ±nar köyünde dün meydana gelen 5.5 ve 5.3 büyüklüÄŸündeki iki deprem, 13 köyde yaklaÅŸÄ±k 300 evde hasara yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Depremden en çok etkilenen YukarÄ± köydeki depremzede vatandaÅŸlar, KÄ±zÄ±lay ve AFAD ekiplerince kurulan çadÄ±r kentlere yerleÅŸtirildi. Geceyi artçÄ± sarsÄ±ntÄ±lar nedeniyle uykusuz geçiren köylüler, sabah saat 05.24'te 5.2 büyüklüÄŸündeki depremle güne yine panik halinde baÅŸladÄ±. Bölgede her artçÄ± sarsÄ±ntÄ±da, vatandaÅŸlarÄ±n panik halinin sürdüÄŸü gözlendi.

Bu sabah meydana gelen sarsÄ±ntÄ±, dünkü depremlerde hasar gören evlerdeki hasarlarÄ±n büyümesine neden oldu. TaÅŸaÄŸÄ±l köyünde hasarlÄ± olan cami, bu sabahki depremle bir miktar daha yÄ±kÄ±ldÄ±. BazÄ± evlerde de çatlaklar büyüdü. Köyde vatandaÅŸlar geceyi arabalarÄ±n içerisinde geçirdi.

Gece boyunca çadÄ±rkent alanÄ±nda hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan KÄ±zÄ±lay ekipleri günün ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla vatandaÅŸlara çay ve yiyecek daÄŸÄ±ttÄ±. Bölgede kurulan KÄ±zÄ±lay'Ä±n mobil mutfaÄŸÄ± günde üç öÄŸün hem depremzedelere hem de görevlilere yemek daÄŸÄ±tacak.

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