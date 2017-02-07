Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 10:42

Ã–ÄŸrencisini yÃ¼zÃ¼ne kitap atarak cezalandÄ±rdÄ±


Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencisinin yÃ¼zÃ¼ne kitap atarak yaralayan sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni iÃ§in yaralama suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Memur SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu'nca hazÄ±rlanan iddianameye göre anne Türkan S., oÄŸlu FÄ±rat S.'nin yüzünün sol alt tarafÄ±nda darp izi gördü. FÄ±rat S. bir arkadaÅŸÄ± ile tartÄ±ÅŸÄ±rken öÄŸretmeninin sinirlenip ders kitabÄ±nÄ± yüzüne fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Türkan S., konuÅŸmak için okula gittiÄŸinde öÄŸretmenin kitabÄ± fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini iddia ederek ÅŸikayetçi oldu. Muharrem Åž. ifadesinde daÄŸÄ±tÄ±lmak üzere sÄ±nÄ±fa getirilen Türkçe kitaplarÄ±nÄ± almak için öÄŸrencilerin birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada FÄ±rat S.'nin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Muharrem Åž. hakkÄ±nda 'kasten yaralama' suçundan dava açÄ±ldÄ±. (Kaynak: Sabah)

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