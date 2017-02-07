Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 10:53

Hava Kuvvetleri'nde sabotaj ÅŸÃ¼phesi


Havadan ihbar ve kontrol uÃ§aÄŸÄ± olan Boeing 737, iniÅŸe geÃ§tiÄŸi sÄ±rada arÄ±za yaparak dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. ArÄ±zanÄ±n uÃ§aÄŸÄ±n sÃ¼rat sisteminde bulunan pitot tÃ¼pÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra pilotluk görevine geri dönen Hava Pilot Kurmay Albay YaÅŸar KadÄ±oÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 uçuÅŸ personeliyle havalanan Boeing 737 Havadan ihbar ve kontrol (HÄ°K) uçaÄŸÄ± 'DoÄŸu', iniÅŸe geçtiÄŸi sÄ±rada arÄ±za yaptÄ±. Türkiye'nin milyar dolarlÄ±k BarÄ±ÅŸ KartalÄ± Projesi kapsamÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± HÄ°K uçaÄŸÄ±, sistemlerde oluÅŸan arÄ±za nedeniyle iniÅŸte zorlandÄ±. Pilotlar, uçaÄŸÄ± piste birkaç denemeden sonra indirebildi. BaÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde indirilen uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi. UçuÅŸ sonrasÄ± yapÄ±lan incelemede, uçaÄŸÄ±n sürat sisteminde bulunan pitot tüpünün içinden bitki tomurcuÄŸu çÄ±ktÄ±. Konuyla ilgili havacÄ±lÄ±k uzmanlarÄ±, uçaÄŸÄ±n pitot tüpüne doÄŸal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksÄ±za yakÄ±n bir ihtimal olduÄŸunu, söz konusu tomurcuÄŸun kasÄ±tlÄ± olarak yerleÅŸtirilmiÅŸ olma ihtimalinin yüksek olduÄŸunu söyledi. 

Kaynak: Habertürk

 

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