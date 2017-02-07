DoÄŸu Karadeniz referandum kararÄ±nÄ± verdi

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin illeri referandumda "Evet" oyu verecek.

Türkiye'de yeni anayasanÄ±n oylanacaÄŸÄ± referandum ile ilgili DoÄŸu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin illerinde yapÄ±lan sokak röportajlarÄ±nda "Evet" diyenler çoÄŸunluÄŸu oluÅŸtururken, bazÄ±larÄ± ise henüz karar vermediklerini kaydetti. Ä°ÅŸte Ä°HA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± röportajlardan bazÄ±larÄ±:

TRABZON

Mesut YÄ±ldÄ±z, "Cumhuriyet kurulduÄŸundan beri sistem olarak mevcut yönetim bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiyor. Sonuç olarak evet diyeceÄŸiz. Bu ülkenin önünün açÄ±labilmesi için, halkÄ±n daha refah ve huzur içinde yaÅŸamasÄ± için, alÄ±nan kararlarÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde uygulanabilmesi için evet diyeceÄŸim", Fatma Yener, "Türkiye'mizin düzelmesi için, kalkÄ±nmasÄ± için evet yönünde oy kullanacaÄŸÄ±m". Emine EmiroÄŸlu "Evet diyeceÄŸim. Nedeni ise baÅŸÄ±mÄ±zdaki her ÅŸeyi yapÄ±yor. ParamÄ±zÄ± zamanÄ±nda alÄ±yoruz. YalnÄ±z emeklilere biraz daha fark verseler çok memnun olacaÄŸÄ±z", Faik Arslan, "Ben taraftar deÄŸilim. Oyum hayÄ±r olacak.", Hamit YazÄ±cÄ± "Ä°nÅŸallah evet oyu ile destek vereceÄŸim. Nedeni ise ileriye dönük iyi görüyorum. Bu hükümetin baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Her ÅŸey iyi olacak inÅŸallah" ifadelerini kullanÄ±rken, Adem Bozali, "HayÄ±rlÄ± ne ise o olsun. Oyumuz yüzde 80 evet olacak" dedi.

ARTVÄ°N

Artvin'de yaÅŸayan esnaf Ä°rfan Kuzu, "Devlet büyüklerimizin, ülke menfaati için iyi ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. O yüzdende bu referandumda kararÄ±m evet olacak" dedi. Burhan Civelek, "VatanÄ±mÄ±z, milletimiz ve devletimiz için hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun. Evet diyeceÄŸiz, bakalÄ±m hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun" ifadelerini kullandÄ±.Birol TaÅŸkÄ±n, "Darbelerden kurtarmak için ülkenin birliÄŸi ve beraberliÄŸi, menfaati için sonuna kadar evet diyeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

RÄ°ZE

Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baba ocaÄŸÄ± Rize'de mikrofon uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seçmenlerin büyük bir kÄ±smÄ± referandumda "Evet" oyu vereceklerini açÄ±kladÄ±lar."HayÄ±r" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir seçmen, "Kesinlikle hayÄ±r oyu kullanacaÄŸÄ±m. Evet oyu kullanacak seçmenlere de sesleniyorum. Bu deÄŸiÅŸikliÄŸi önümüze iktidar partisi deÄŸil de diÄŸer partilerden her hangi birisi getirmiÅŸ olsaydÄ± Evet oyu kullanacaklar mÄ±ydÄ±" dedi.

GÄ°RESUN

Giresun'da "Evet" ve "HayÄ±r" oyu için deÄŸerlendirmelerde bulunan vatandaÅŸlarÄ±n çoÄŸunluÄŸu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "evet" diyeceklerini söylediler. BazÄ± vatandaÅŸlar ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Elif DoÄŸan Türkmen'in milyonluk faturalarÄ±na kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± için "HayÄ±r" yerine "Evet" oyu kullanma kararÄ± verdiklerini açÄ±kladÄ±lar.