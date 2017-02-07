CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri hakkÄ±nda flaÅŸ karar

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 albay, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Özdaban'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 9 asker, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 16 Ocak'ta Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya getirilmiÅŸti. Åžüphelilerden biri Ankara Ä°l Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Özdaban ve diÄŸer 7 albay Ankara Adliyesine getirildi.

YURT DIÅžINA ÇIKIÅž YASAÄžI

SoruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.