Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 13:19

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri hakkÄ±nda flaÅŸ karar


FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 albay, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Özdaban'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 9 asker, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 16 Ocak'ta Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya getirilmiÅŸti. Åžüphelilerden biri Ankara Ä°l Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Özdaban ve diÄŸer 7 albay Ankara Adliyesine getirildi.

YURT DIÅžINA ÇIKIÅž YASAÄžI

SoruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ã§anakkale deprem

Korkutan aÃ§Ä±klama 7,2'lik bir deprem olmasÄ± hiÃ§ sÃ¼rpriz olmaz

Ã‡anakkale'de dÃ¼n sabahtan bu yana meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan Kandilli Rasathanesinden aÃ§Ä±klama geldi

kiraz ilÃ§esi

Erken yaÅŸta evliliÄŸe karÅŸÄ± halkÄ± bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Ã‡ocuk yaÅŸtakilerin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve evlendirildiÄŸi iddia edilen Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinin Olgunlar ve SÄ±rÄ±mlÄ± mahallelerinde ev ev gezerek baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± durum tespiti ile bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor


Emniyette bÃ¼yÃ¼k deprem emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± mahkeme karÅŸÄ±sÄ±nda

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–.C."UyuÅŸturucu ticareti yapmak" suÃ§undan mahkemeye sevk edildi.