Polis memuruna yumruk atan ÅŸofÃ¶rÃ¼ linÃ§ edeceklerdi

ÅžiÅŸli'de trafikte Ã§Ä±kan kavgayÄ± ayÄ±rmak isteyen polis memurunun ÅŸofÃ¶rden yumruk yeyince vatandaÅŸlar araÃ§lardan inerek ÅŸofÃ¶rÃ¼ linÃ§ etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.

ÅžiÅŸli Belediyesi önündeki kavÅŸakta dün saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda iddiaya göre, kavÅŸakta seyir alan iki ÅŸoför arasÄ±nda trafik nedeniyle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Yoldan geçtiÄŸi sÄ±rada tartÄ±ÅŸmayÄ± gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaÅŸlarÄ± ayÄ±rmak istedi. ArdÄ±ndan ÅŸoför polislerden bir tanesine yumruk attÄ±. Trafikte araçlarÄ±nÄ± durdurarak tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere gelen vatandaÅŸlar polise yumruk atan turizm ÅŸoförünü linç etmeye kalktÄ±. Bunun üzerine yumruk yiyen polis, linç edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan ÅŸoförü vatandaÅŸlarÄ±n elinden kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. "Durun, yapmayÄ±n" diye araya giren polis dayak yediÄŸi ÅŸoförü vatandaÅŸlarÄ±n elinden kurtardÄ±. Polisin kendisini vatandaÅŸlardan kurtarmasÄ± üzerine turizm ÅŸoförü tekrar saldÄ±rganlaÅŸtÄ±. Kendisini linç edilmekten kurtaran polise tekrar saldÄ±ran ÅŸoför, polisi itelemeye baÅŸladÄ±. SaldÄ±rgan ÅŸoför gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.